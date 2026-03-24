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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - 500 Liter Diesel gestohlen - Zeugen gesucht!

Niefern-Öschelbronn (ots)

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen sind 500 Liter Diesel aus einem abgestellten LKW auf dem Rastparkplatz "T+R Enztal" abgezapft worden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Autobahnpolizei unter der Rufnummer 07231 12581-0 zu melden.

Die Polizei Pforzheim appelliert an alle: Auch wenn der Spritpreis wieder an der Zapfsäule schmerzt, ist der Weg über den legalen Tankstellenbesuch der einzig richtige!

Laura Müller, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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