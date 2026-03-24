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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Vollsperrung nach Unfall auf Autobahn

Pforzheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist ein Transporter mit Anhänger auf der Bundesautobahn 8 bei Pforzheim umgekippt und hat alle drei Fahrstreifen blockiert.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 26-Jähriger gegen 23.50 Uhr die Autobahn 8 von Stuttgart in Fahrtrichtung Karlsruhe. Hierbei transportierte er auf seinem Anhänger zwei Pkw. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet das Gespann zwischen den Anschlussstellen Heimsheim und Pforzheim-Süd ins Schwanken. Bei der eingeleiteten Bremsung verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Transporter und der Anhänger kippten um und blockierten die drei Fahrstreifen. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Autobahn für eine Stunde voll gesperrt werden. Gegen 4:00 Uhr waren die Abschleppmaßnahmen und Reinigungsarbeiten abgeschlossen und die Fahrbahn konnte wieder komplett freigegeben werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Gesamtschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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