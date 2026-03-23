Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Einbruch in Firma: Zeugen gesucht!

Keltern (ots)

Durch ein Fenster im Erdgeschoss gewaltsam eingedrungen sind noch unbekannte Einbrecher am Freitagmorgen in einen Unternehmenssitz im Kelterner Ortsteil Dietlingen.

Ersten Erkenntnissen zufolge drangen der oder die Unbekannten gegen 3:30 Uhr in das in der Dieselstraße gelegene Firmengebäude ein. Hier durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld aus Geldkassetten. Offenbar hatten die Einbrecher bereits weitere Wertgegenstände zum Abtransport bereitgestellt, ließen diese jedoch am Tatort zurück. Das Diebesgut wird auf einen geringen dreistelligen Euro-Betrag geschätzt. Deutlich höher dürfte der verursachte Sachschaden an dem Fenster zu Buche schlagen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neuenbürg, unter der Rufnummer 07082 7912 0, in Verbindung zu setzen.

Benedikt Sengle, Pressestelle

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