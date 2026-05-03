Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Alkoholisiert in die Baustellenabsicherung

Mechernich (ots)

Am Samstag (2. Mai) gegen 00.55 Uhr befuhr ein 48-jähriger Mann aus Mechernich mit seinem PKW die Heerstraße in Mechernich in Richtung Rathergasse. Vor der Einmündung zur Weierstraße verläuft die Fahrbahn in einer leichten Rechtskurve. In diesem Bereich befindet sich eine Baustelle, die mit einem Bauzaun vom Rest der Fahrbahn getrennt ist. Im Baustellenbereich kollidierte der PKW-Fahrer mit dem dortigen Bauzaun und beschädigte diesen großflächig. Anschließend entfernte er sich mit seinem stark beschädigten Fahrzeug von der Unfallstelle. Der Unfallhergang konnte von einem Anwohner beobachtet werden. Der Zeuge konnte auch das Kennzeichen des PKW ablesen. Das Fahrzeug konnte anschließend geparkt an der Halteranschrift festgestellt werden. Dort konnte auch der Fahrzeugführer angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,16 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutprobe wurde entnommen.

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