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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannte beschädigten Verkaufsautomaten

Euskirchen-Palmersheim (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, den 30. April, 20 Uhr, bis Freitag, den 1. Mai, 6.30 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Unterstand in der Palmersheimer Straße. Dort wurden zwei Warenautomaten für Eier und Milchprodukte aufgebrochen und die Geldkassetten entnommen. Diese wurden anschließend geleert, bevor sich die Unbekannten mit dem Bargeld entfernten. Die Automaten wurden erheblich beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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