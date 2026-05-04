Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Sachbeschädigung an Mehrfamilienhaus

Schleiden-Gemünd (ots)

Ein Unbekannter beschädigte die Eingangstür von einem Mehrfamilienhaus und verletzte sich hierbei. Am Freitag, den 1. Mai, um 13.10 Uhr schlug ein Unbekannter mehrfach gegen die Hauseingangstür in der Dürener Straße. Dabei wurde eine Glasscheibe der Tür zerstört. Anschließend entfernte sich der Unbekannte fußläufig in Richtung Ortskern. Zeugen zufolge hielt er eine blutende Hand vor den Mund und leckte offenbar an der Wunde. Beschreibung des Unbekannten: - männlich - europäischer Phänotypus - Glatze - oberkörperfrei - schwarze kurze Sporthose - blutende Handverletzung

Eine Nahbereichsfahndung verlief ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

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