Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahrzeug landet bei Unfall auf Dach

Pforzheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten ist es am Mittwochabend auf der Bundesstraße 294/ Hohenäckerallee gekommen.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr eine 26-jährige Skoda-Fahrerin gegen 21:00 Uhr die Kieselbronner Straße in Richtung Lochäckerstraße und wollte die Kreuzung überqueren. Dabei missachtete sie das Rotlicht und kollidierte mit dem Skoda eines 28-Jährigen, der auf der Bundesstraße in Richtung Innenstadt unterwegs war. In der Folge überschlug sich der Pkw des Mannes und kam auf dem Dach zum Liegen. Das Fahrzeug der 26-Jährigen drehte sich und landete auf der Seite.

Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und anschließende Reinigungsarbeiten musste die Fahrbahn bis gegen 23.30 Uhr gesperrt werden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell