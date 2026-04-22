PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - 1. Nachtrag zur Pressemitteilung vom 20.04.2026, 15:47 Uhr, tödlicher Verkehrsunfall zwischen Omnibus und Fußgänger - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Mühlacker (ots)

Wie bereits unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/6259147 berichtet, kam es am Montagmittag zu einem tragischen Verkehrsunfall in der Mühlacker Bahnhofstraße.

Es liegen Hinweise darauf vor, dass es sich bei dem Verstorbenen um einen 82-jahre alten Mann handeln dürfte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte dieser die Fahrbahn queren. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit dem Gelenkbus. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Pforzheim dauern weiter an. In diesem Zusammenhang sucht die Verkehrspolizei weitere Zeugen. Diese können sich unter der Telefonnummer 07231 186-3111 melden.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 22.04.2026 – 07:37

    POL-Pforzheim: (CW) Schömberg - Unbekannte brechen in Schule ein - Zeugen gesucht

    Schömberg (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es zu einem Einbruch in eine Schule in der Uhlandstraße. Unbekannte Täter schlugen ein Fenster im Bereich des Schulhofs ein und gelangten so in das Gebäude. Im Inneren wurde die Tür zum Lehrerzimmer ebenfalls gewaltsam geöffnet. Aktuell laufen die Ermittlungen zu dem Diebesgut, welches sich noch nicht vollständig ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 13:32

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mehrere Diebstähle aus Autos in der Innenstadt

    Pforzheim (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in der Pforzheimer Innenstadt zu mehreren Diebstählen aus Pkw. Bislang unbekannte Täter öffneten auf noch ungeklärte Weise mindestens vier Fahrzeuge und durchwühlten diese nach Wertsachen. Die Taten ereigneten sich in der Gustav-Rau-Straße, der Morsestraße, der Schwarzwaldstraße und der ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 10:14

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wiernsheim - Kupferdiebstahl aus Solarpark

    Wiernsheim (ots) - Kupferdiebe haben kilometerweise Kupferkabel aus einem Solarpark im Wiernsheimer Ortsteil Iptingen entwendet. Auf gewaltsame Art und Weise drangen im Zeitraum zwischen Sonntag 20:30 Uhr und Montag 06:00 Uhr bislang unbekannte Täter an mehreren Stellen auf das Gelände eines Solarparks ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten sie mehrere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren