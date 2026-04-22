Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - 1. Nachtrag zur Pressemitteilung vom 20.04.2026, 15:47 Uhr, tödlicher Verkehrsunfall zwischen Omnibus und Fußgänger - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Mühlacker (ots)

Wie bereits unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/6259147 berichtet, kam es am Montagmittag zu einem tragischen Verkehrsunfall in der Mühlacker Bahnhofstraße.

Es liegen Hinweise darauf vor, dass es sich bei dem Verstorbenen um einen 82-jahre alten Mann handeln dürfte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte dieser die Fahrbahn queren. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit dem Gelenkbus. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Pforzheim dauern weiter an. In diesem Zusammenhang sucht die Verkehrspolizei weitere Zeugen. Diese können sich unter der Telefonnummer 07231 186-3111 melden.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

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