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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Schömberg - Unbekannte brechen in Schule ein - Zeugen gesucht

Schömberg (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zu einem Einbruch in eine Schule in der Uhlandstraße. Unbekannte Täter schlugen ein Fenster im Bereich des Schulhofs ein und gelangten so in das Gebäude. Im Inneren wurde die Tür zum Lehrerzimmer ebenfalls gewaltsam geöffnet.

Aktuell laufen die Ermittlungen zu dem Diebesgut, welches sich noch nicht vollständig klären ließ. Die Polizei Calw hat die Ermittlungen übernommen.

Da der Tatzeitraum nicht genauer eingegrenzt werden kann, suchen die Ermittler Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Calw unter der Telefonnummer 07051 1613511 zu melden.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe, um den oder die Täter schnellstmöglich zu ermitteln.

Alexander Uhr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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