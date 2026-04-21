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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Diebstahl aus ehemaligem Hotel - Polizei sucht Zeugen

Baiersbronn (ots)

In den vergangenen Monaten hat bislang unbekannte Täterschaft aus einem früheren Hotel mehrere Haushaltsgeräte, Liegestühle und Schränke entwendet.

Nach bisherigem Kenntnisstand drangen der oder die Täter zwischen Februar und Mitte April in das Gebäude im Teilort Mitteltal ein, brachen verschlossene Räume auf und verwüsteten mehrere Zimmer. Neben Inventar und elektronischen Kleingeräten wurden auch Kaffeemaschinen, Fernseher, Waschmaschinen und Trockner gestohlen. Die Höhe des Diebesgutes ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07441 536-310 beim Polizeirevier Freudenstadt zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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