Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Wohnhaus: Hoher Beuteschaden - Zeugen gesucht!

Pforzheim (ots)

In ein Wohnanwesen in Pforzheim eingedrungen sind noch unbekannte Einbrecher vermutlich am Samstag im Zeitraum zwischen 01:00 Uhr und 08:00 Uhr.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten die bislang unbekannten Täter auf das in der Schellingstraße gelegene Grundstück und drangen auf bislang unbekannte Art und Weise in das Innere des Wohnhauses ein. Im Gebäude entwendeten die Unbekannten eine Metallbox mit mehreren Wertgegenständen sowie Bargeld. Bei der Flucht über den Gartenzaun verloren der oder die Täter mehrere Münzen der Beute. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen hohen fünfstelligen Eurobetrag.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Benedikt Sengle, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell