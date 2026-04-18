Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen: Verkehrsunfall auf der Autobahn A8 mit insgesamt 20 beteiligten Fahrzeugen

Remchingen (ots)

Am Freitagabend gegen 21 Uhr befuhr ein 39-jähriger Mann mit seinem Lkw-Gespann die Bundesautobahn A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Auf Höhe der Gemarkung Remchingen kam es am Anhänger zu einem Reifenplatzer. Im weiteren Verlauf löste sich die Lauffläche vom Reifen und blieb auf der Fahrbahn liegen. 19 nachfolgende Fahrzeuge wurden beim Überfahren der Reifenteile beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Richtungsfahrbahn musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Regina Wolfinger

Führungs- und Lagezentrum

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