Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Unbekannte Täter beschädigen Zigarettenautomaten und ergreifen die Flucht - Kriminalpolizei sucht Zeugen!

Freudenstadt (ots)

Noch flüchtige Täter haben am frühen Freitagmorgen mit einem unbekannten Gegenstand offenbar versucht einen Zigarettenautomaten zu sprengen. An die Beute gelangten sie jedoch nicht.

Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge versuchten gegen 4 Uhr Unbekannte auf noch nicht abschließend geklärte Weise einen Zigarettenautomaten in der Robert-Bürkle-Straße zu sprengen. Hierbei wurde der untere Teil des Geräts beschädigt. Offenbar machten die Täter jedoch keine Beute.

In diesem Zusammenhang konnte ein Zeuge drei Personen im Umfeld des Tatorts erkennen. Diese flüchteten fußläufig über die Robert-Bürkle-Straße in Richtung Industriegebiet. Alle waren dunkel gekleidet.

Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht genau beziffert werden. Ein angrenzend parkendes Fahrzeug wurde nicht beschädigt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Benjamin Koch, Pressestelle

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