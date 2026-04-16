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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) - Geschwindigkeitsmessungen in Freudenstadt und Umgebung

Freudenstadt (ots)

Anlässlich der derzeit stattfindenden Geschwindigkeitskontrollwoche haben Beamte der Verkehrspolizeidienstaußenstelle Freudenstadt Geschwindigkeitsmessungen in Freudenstadt und der Umgebung durchgeführt.

Am Dienstag und Mittwoch wurden mittels zivilen Videofahrzeugs Geschwindigkeitsmessungen auf den Hauptverkehrsachsen in Freudenstadt und der Umgebung durchgeführt. Für die spezialisierte Verkehrsüberwachung und im Hinblick auf die Hauptunfallursache Geschwindigkeit wird das VIDISTA-Videofahrzeug zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung im fließenden Verkehr eingesetzt. Die Messung erfolgt während der Hinterherfahrt und wird im Nachgang anhand der aufgezeichneten Daten ausgewertet.

Das Ergebnis der Überwachung waren drei Fahrverbote, fünf Geschwindigkeitsüberschreitungen im Bußgeldbereich und diverse andere Verkehrsordnungswidrigkeiten.

Zur stetigen Erhöhung der Verkehrssicherheit wird die Polizei ihre Kontrollen weiterhin fortsetzen. Überhöhte Geschwindigkeit ist noch immer eine der Hauptunfallursachen. Weitere Informationen finden Sie unter dem Link: www.gib-acht-im-verkehr.de

Anna Schwalbe, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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