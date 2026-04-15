Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Sternenfels - Pkw durchbricht Leitplanken und fährt Böschung hinab

Sternenfels (ots)

Leicht verletzt worden ist ein Fahrzeuglenker bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 1103 zwischen Sternenfels und Leonbronn

Nach derzeitigem Stand befuhr gegen 15:45 Uhr ein 56-jähriger Pkw-Lenker eines Renault die Landesstraße 1103 von Sternenfels kommend in Richtung Leonbronn. Aus noch ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach die Leitplanken. Im Anschluss fuhr das Auto eine Böschung hinab in Richtung eines Waldstücks und kam nach mehreren 10 Metern auf der rechten Seite liegend zum Stehen. Der 56-Jährige konnte den Pkw eigenständig verlassen. Er wurde mit eher leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Landesstraße musste nur kurz für die ersten Maßnahmen der Einsatzkräfte einseitig gesperrt werden.

Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt ca. 20 000 Euro. Der Fremdschaden wird auf mehrere 1000 Euro geschätzt. Zum Berichtszeitpunkt dieser Meldung war das Fahrzeug noch nicht geborgen.

Im Einsatz waren die örtliche Feuerwehr, der Rettungsdienst und eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Mühlacker. Ein vorsorglich angeforderter Rettungshubschrauber wurden nicht mehr benötigt.

Benjamin Koch, Pressestelle

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