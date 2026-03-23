Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 45-Jähriger entblößt sich vor Polizisten

Stuttgart (ots)

Zu einer exhibitionistischen Handlung durch einen 45 Jahre alten Mann ist es am Freitagnachmittag (20.03.2026) am Bahnhof in Stuttgart-Vaihingen gekommen.

Beamte der Bundespolizei trafen den 45-jährigen deutschen Staatsangehörigen gegen 15:30 Uhr am Bahnsteig 2 an. Beim Erkennen der Streife versuchte der Mann umgehend vor den Einsatzkräften zu fliehen. Der Aufforderung der Beamten stehen zu bleiben kam er umgehend nach, jedoch zog er hierbei seine Hose runter und zeigte der Streife sein entblößtes Glied. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die Polizisten, dass der 45-Jährige eine Nadel in der Hand hielt. Nachdem diese sichergestellt wurde, brachten die Beamten ihn zur Identitätsfeststellung auf das Bundespolizeirevier. Nach Abschluss aller Maßnahmen konnte er seinen Weg fortsetzen.

Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung ermittelt.

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