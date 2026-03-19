Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart, der Bundespolizeiinspektion Stuttgart und des Polizeipräsidiums Stuttgart: Festnahme nach Angriff auf Polizeibeamte und Reisende

Stuttgart (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (14.03.2026) einen 36 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der in einer Stadtbahn zwei Personen körperlich angegangen und anschließend bei seiner Festnahme Widerstand geleistet haben soll. Der 36-Jährige befand sich gegen 08.10 Uhr in der Stadtbahn der Linie U1 Richtung Heslach. Zwischen den Haltestellen Metzstraße und Neckartor soll er in Streit mit einem bislang unbekannten Mann geraten sein. Der 36-Jährige soll im Verlauf des Streits den Unbekannten auf den Kopf geschlagen und einen weiteren 23-jährigen Fahrgast, der zuvor den Notruf wählte, mit einem Glas beworfen haben. Anschließend verließ der Tatverdächtige an der Halstestelle Staatsgalerie die Stadtbahn. Hier soll er Sicherheitsdienstmitarbeiter bedroht und beleidigt haben. Bei seiner anschließenden Festnahme durch hinzugerufene Polizeibeamte leistete er Widerstand. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 beim Polizeirevier 2 Wolframstraße zu melden. Der Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Sonntag (15.03.2026) dem zuständigen Bereitschaftsrichter vorgeführt. Dieser erließ den Haftbefehl, setzte ihn jedoch außer Vollzug, sodass der Mann auf freien Fuß gesetzt wurde.

Am Montagmittag (16.03.2026) griff er dann zunächst einen Reisenden in einer S-Bahn der Linie S3 und im weiteren Verlauf auch Beamte der Bundespolizei an, weshalb er auf Weisung der Staatsanwaltschaft Stuttgart erneut vorläufig festgenommen wurde. Bisherigen Informationen zufolge soll der 36-Jährige zusammen mit seinem bislang unbekannten Begleiter gegen 14:45 Uhr zunächst in einer S-Bahn zwischen dem Hauptbahnhof Stuttgart und dem Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt geraucht haben. Als ein 41-jähriger Mitreisender die Männer aufforderte, das Rauchen zu unterlassen, soll ihm der Tatverdächtige unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Beim Halt der S-Bahn am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt konnte der Verdächtige zunächst vom Tatort flüchten. Durch den Schlag wurde der 41-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand verletzt und musste zur medizinischen Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurde der Tatverdächtige durch Einsatzkräfte der Landespolizei angetroffen und an Beamte der zuständigen Bundespolizei übergeben. Zur Durchführung weiterer Maßnahmen wurde der Mann anschließend zum Bundespolizeirevier Stuttgart verbracht. Während der Fahrt sowie bei den Folgemaßnahmen beleidigte der 36-Jährige die Beamten mehrfach. Auch versuchte er nach den Einsatzkräften zu spucken und zu treten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der deutsche Staatsangehörige dann am Dienstagmittag (17.03.2026) dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Stuttgart vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und diesen in Vollzug setzte. Beamte der Bundespolizei brachten den Mann anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell