Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bahnmitarbeiter bedroht und beleidigt - weitere Geschädigte gesucht

Tübingen (ots)

Gleich mehrere Bedrohungen und Beleidigungen äußerte ein 32-Jähriger am Donnerstagmittag (19.03.2026) am Bahnhof Tübingen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der deutsche Staatsangehörige gegen 12:30 Uhr am Tübinger Hauptbahnhof zunächst die Türen eines abfahrbereiten Regionalzuges blockiert haben, sodass dieser seine Fahrt nicht fortsetzen konnte. Als sich der 44-jährige Triebfahrzeugführer des Zuges, nach mehreren vergeblichen Durchsagen, zum Tatverdächtigen begab, wurde er von diesem offenbar unvermittelt beleidigt und körperlich bedroht. Um eine weitere Eskalation zu verhindern, zog sich der Triebfahrzeugführer mit deutscher Staatsangehörigkeit etwas zurück und informierte die Bundespolizei über den Sachverhalt. Bis zum Eintreffen der alarmierten Streifen soll der 32-Jährige im Zug mutmaßlich willkürlich weitere Fahrgäste beleidigt und bedroht haben. Durch die eintreffenden Beamten der Bundespolizei wurde der Verdächtige aus dem Zug verbracht und kontrolliert. Aufgrund seines Verhaltens und seines scheinbar alkoholisierten Zustandes wurde er im weiteren Verlauf zur Dienststelle verbracht.

Ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung und der Beleidigung, wurde eingeleitet.

Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der zuständigen Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen. (Tel: 0711 / 55049-1050 E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de )

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