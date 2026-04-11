Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Hückelhoven

Hückelhoven (ots)

Am 11.04.2026, gegen 11:15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Straße "Am Landabsatz" in 41836 Hückelhoven. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein PKW im Kurvenbereich der Straße "Am Landabsatz" auf die Gegenfahrbahn und stieß in Höhe des dortigen Skaterplatzes frontal mit einem entgegenkommenden PKW zusammen. Eine Person wurde hierbei im Fahrzeug eingeklemmt, konnte jedoch durch Rettungskräfte befreit werden. In den beteiligten Fahrzeugen befand sich jeweils eine männliche Person. Beide Personen wurden schwer verletzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn gesperrt. Eine der beteiligten Personen wurde mittels Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt.

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