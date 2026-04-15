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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Autofahrer bei Kollision mit Lkw-Gespann leicht verletzt

Pforzheim (ots)

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen auf der Karlsruher Straße ereignet hat.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen beabsichtigte ein 81-jähriger Audi-Fahrer gegen 10:30 Uhr, von einer Grundstücksausfahrt auf die Karlsruher Straße in Richtung Autobahnanschlussstelle Pforzheim-West einzubiegen. Dabei übersah er offenbar einen von links kommenden vorfahrtberechtigten Lkw, Mercedes-Benz Actros, der mit einem Anhänger auf der Karlsruher Straße unterwegs war.

Im Anschluss kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Audi und dem Anhänger des Lkw-Gespanns, das von einem 51-Jährigen geführt wurde. Durch den Aufprall wurde der Audi in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert, drehte sich und prallte letztendlich gegen einen geparkten Mercedes-Benz Sprinter.

Durch den Unfall erlitt der Autofahrer nach bisherigen Informationen leichte Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 60.000 Euro.

Benedikt Sengle, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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