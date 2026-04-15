Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Pforzheim) - Geschwindigkeitsmessung auf der Tiefenbronner Straße

Pforzheim (ots)

Im Rahmen der derzeit stattfindenden Geschwindigkeitskontrollwoche haben Beamte des Polizeirevier Pforzheim-Süd am Dienstag Geschwindigkeitsmessungen auf der Tiefenbronner Straße durchgeführt.

Im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr wurden mittels Handlasermessgerät Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h war der schnellste Pkw-Fahrer mit 120 km/h unterwegs. Dieser muss nun mit einem Fahrverbot und einem Bußgeld rechnen.

Fünf weitere Fahrzeugführer wurden ebenfalls im Bußgeldbereich gemessen.

Zur stetigen Erhöhung der Verkehrssicherheit wird die Polizei ihre Kontrollen weiterhin fortsetzen. Überhöhte Geschwindigkeit ist noch immer eine der Hauptunfallursachen. Weitere Informationen finden Sie unter dem Link: www.gib-acht-im-verkehr.de

Anna Schwalbe, Pressestelle

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