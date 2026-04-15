Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - 1. Nachtrag zu: Unbekannter überfällt Tankstelle - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise!

Pforzheim (ots)

Wie am 14.04.2026 über das Presseportal berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/6254674) überfiel ein bislang unbekannter bewaffneter Täter von Montag auf Dienstag eine Tankstelle in der Pforzheimer Innenstadt (Luisenstraße) und konnte unerkannt flüchten.

Gut 18 Stunden später erschien der mutmaßliche Täter auf einem Pforzheimer Polizeirevier, um sich zu stellen. Hierbei übergab er einen Bargeldbetrag, bei dem es sich um die Tatbeute handeln soll. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung des 17-Jährigen in Pforzheim konnten Beweismittel, darunter die mutmaßliche Tatwaffe, sichergestellt werden. Nach Abschluss aller kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche vorläufig entlassen.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariat Pforzheim und der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim dauern an.

Benjamin Koch, Pressestelle

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