Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Eisingen - Betrug durch falsche Polizeibeamte - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Nach einem Anruf eines angeblichen Polizeibeamten hat ein Mann am Dienstagabend Silber und Bargeld übergeben.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurde der Senior von seinem angeblichen Enkel und einem angeblichen Polizeibeamten telefonisch kontaktiert. Ihm wurde geschildert, dass sein Enkel einen Verkehrsunfall hatte und dabei ein Mensch, ums Leben kam. Unter diesem Vorwand wurde der Mann zu einer Geldübergabe bewegt, die als Kaution für seinen angeblichen Enkel dienen soll. Gegen 18:00 Uhr erschien dann eine Abholerin an der Wohnanschrift. Die Abholerin wurde als kleine, ausländische Frau beschrieben. Durch den Geschädigten wurden Silber und Bargeld im Wert von ca. 30.000 Euro ausgehändigt.

Die Kriminalpolizei Calw hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Höhenstraße gemacht haben oder Hinweise auf die Frau geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Pforzheim unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

Immer wieder sind Betrüger unterwegs, die sich als Polizisten ausgeben, um in den Besitz von Geld und anderen Wertgegenständen zu gelangen.

Hier unsere Tipps:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. - Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an. - Geben Sie am Telefon nie Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Legen Sie gegebenenfalls einfach auf! - Übergeben Sie niemals unbekannten Personen Geld oder Wertsachen. - Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z.B. Nachbarn oder nahe Verwandte. - Sind Sie sich unsicher, oder glauben Sie, Opfer eines Betrugsversuchs zu sein: Rufen Sie die Polizei unter der Nummer 110 oder wenden Sie sich an Ihr Polizeirevier.

Wichtig: Suchen Sie die Telefonnummer des Reviers im örtlichen Telefonbuch selbst heraus. Wählen Sie selbst, benutzen Sie auf keinen Fall die Rückruftaste.

Anna Schwalbe, Pressestelle

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