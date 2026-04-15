Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Heimsheim - Tankstelle bei Autobahnraststätte durch Unbekannten überfallen - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise!

Heimsheim (ots)

In den Nachtstunden hat ein noch unbekannter bewaffneter Täter eine Tankstelle in Heimsheim, nahe der Bundesautobahn 8, überfallen

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen betrat am 15.04.26, kurz nach 3 Uhr, ein dunkel gekleideter Mann den Verkaufsraum einer an der Römerstraße gelegenen Tankstelle. Der Täter ging unvermittelt in Richtung eines Tankstellenmitarbeiters sowie eines Kunden und bedrohte diese mit einem Messer. Im weiteren Verlauf zog er eine Reizgaspistole, um seinem Vorhaben, Bargeld zu erbeuten, Nachdruck zu verleihen. Der Tankstellenmitarbeiter kam dieser Forderung nicht nach, sodass der Räuber letztendlich in Richtung der Geschädigten schoss und sich Reizgas im Raum verbreitete. Der Täter ergriff die Flucht ohne Beute und rannte in Richtung Westen (Landstraße 1134) über angrenzende Felder und Wiesen davon.

Die beiden Geschädigten hatten leichte Atemwegsreizungen, musste aber nicht weitergehend ärztlich behandelt werden.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagen und einem Polizeihubschrauber konnte der Täter nicht angetroffen werden.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 180 cm groß - Aussprache akzentfreies Deutsch - vollständig dunkel gekleidet mit über den Kopf gezogener Kapuze, einem weiß-/blauen Bandana (leichtes Stofftuch) über dem Gesichtsbereich und Handschuhen - helle (Stoff-) Tasche

Das Kriminalkommissariat Pforzheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Benjamin Koch, Pressestelle

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