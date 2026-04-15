Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Betrügerinnen erbeuten Münzsammlung

Pforzheim (ots)

Auf der Suche nach der Liebe ist ein 61-jähriger Mann am Dienstagabend von zwei bislang unbekannten Frauen bestohlen worden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wollte der Mann über ein Kleinanzeigenportal eine Frau kennenlernen. Vor etwa zwei Wochen wurde er von einer angeblichen Interessentin kontaktiert. Nach mehreren Nachrichten und Telefonaten wurde er schließlich zu einem persönlichen Treffen gedrängt. Am Dienstagabend erschienen zwei Frauen an seiner Wohnanschrift. Im Verlauf des Abends lenkten die Damen das Gespräch auch auf das Vermögen des Mannes. Daraufhin zeigt er den Besucherinnen seine Münzsammlung, welche er in einem Tresor aufbewahrte. Als beide Frauen unter einem Vorwand die Wohnung verlassen hatten, stellte der 61-Jährige fest, dass seine komplette Münzsammlung aus dem Tresor entwendet wurde. Außerdem hatten die Betrügerinnen ihre Bilder und Chats auf dem Handy des Mannes gelöscht und ihr benutztes Geschirr mitgenommen.

Der Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Tipps Ihrer Polizei, wie Sie sich vor Betrügern schützen können:

- Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung - sprechen Sie mit Unbekannten nicht über ihr Vermögen oder Wertgegenstände - seien Sie misstrauisch bei unglaublichen Angeboten, ob bei der Wohnungs- oder Partnersuche - schalten Sie im Zweifelsfall direkt die Polizei ein

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Melanie Konrad, Pressestelle

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