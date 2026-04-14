Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahrzeuglenker flüchtet nach Verkehrsunfall - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Pforzheim (ots)

Bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am späten Montagabend einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden verursacht.

Nach ersten Ermittlungen befuhr der Fahrer eines BMW Kombi mit Pforzheimer Kurzzeitkennzeichen gegen 23:35 Uhr die Ostendstraße. Vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit kollidierte der Fahrzeuglenker mit insgesamt sechs am Straßenrand geparkten Autos, welche teilweise aufeinander geschoben wurden. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer fußläufig und ohne die Polizei zu verständigen von der Unfallstelle. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhen von ca. 56.000 Euro.

Zeugen die den Unfall beobachtet haben, Hinweise zum Fahrzeuglenker oder dem BMW Kombi mit Kurzzeitkennzeichen geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei in Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 186-3111 zu melden.

Anna Schwalbe, Pressestelle

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