Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Mehrere Gartenhäuser aufgebrochen: Polizei bittet um Hinweise

Mühlacker (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat bislang unbekannte Täterschaft mehrere Gartenhäuser zwischen Enzberg und Ötisheim aufgebrochen.

Nach bisherigem Kenntnisstand drangen der oder die Täter zwischen Freitag, 19:00 Uhr, und Samstag, 2:55 Uhr, in mindestens sechs Gartenhäuser gewaltsam ein. Aus dem Inneren wurden mehrere Gartengeräte und Rasenmährer entwendet und zum Abtransport bereitgelegt. Vermutlich wurde die Täterschaft von einem Zeugen gestört und hat das Diebesgut zurückgelassen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verlief ohne Erfolg.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder im genannten Bereich Wildwechselkameras stehen haben, sowie mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07041 9693-0 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

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