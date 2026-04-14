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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannter überfällt Tankstelle - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise!

Pforzheim (ots)

Von Montag auf Dienstag hat ein noch unbekannter und bewaffneter Täter eine Tankstelle in der Pforzheimer Innenstadt überfallen und flüchtete zu Fuß.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen betrat am 14.04.26, kurz nach Mitternacht ein Mann den Verkaufsraum einer, an der Luisenstraße gelegenen Tankstelle. Dieser ging unvermittelt in Richtung Kassenbereich, erhob eine Hiebwaffe und drohte somit einem Tankstellenmitarbeiter. Danach entwendete er eine Geldkassette und versuchte zu flüchten. Da die Türe des Ausgangs verschlossen war, wirkte der Räuber auf diese ein und druckte die Schiebetüre letztendlich auf. Hierbei verlor er einen Teil seiner Beute und lief in Richtung Berliner Straße davon.

Der Tankstellenmitarbeiter blieb körperlich unverletzt. Der Unbekannte erbeutete eine niedrige dreistellige Bargeldsumme.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagen konnte der Täter nicht angetroffen werden.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - etwa 170 cm groß
   - 20 bis 30 Jahre
   - hellgraue Mütze, Brille, dunkle Atemschutzmaske, dunkler Hoodie,
     beige Chinohose und weiße Sneakers
   - dunkler Rucksack

Das Kriminalkommissariat Pforzheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Benjamin Koch, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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