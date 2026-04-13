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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Gebäude beim Wartbergfreibad - Polizei sucht Zeugen!

Pforzheim (ots)

Über das Wochenende sind Unbekannte gewaltsam in ein Gebäude des Wartbergfreibads eingedrungen und haben Räume durchsucht.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen verschaffte sich ein oder mehrere unbekannte Täter zwischen Freitag, 14:30 Uhr und Montag, 06:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Gebäude auf dem Gelände des Pforzheimer Wartbergfreibad. Die Einbrecher schlugen eine Scheibe ein und durchwühlten mehrere Räumlichkeiten, welche von Mitarbeitern genutzt wurden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeirevier Pforzheim Nord. Unklar ist, ob die Diebe etwas erbeuteten. Während des Tatgeschehens wurden auch Arbeitsgeräte und Werkzeuge zerstört.

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07231 186-3211 zu melden.

Benjamin Koch, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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