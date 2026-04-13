Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Buntmetall-Diebstahl in Pforzheim: Zeugen gesucht!

Pforzheim (ots)

In die Lagerhallen eines Unternehmens im Gewerbegebiet "Buchbusch" eingedrungen sind noch unbekannte Einbrecher am Donnerstagabend.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich der oder die Täter zwischen 20:45 Uhr und 21:15 Uhr Zutritt zu dem Firmengelände. Ziel der Einbrecher waren Kabeltrommeln mit Buntmetall. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag.

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, um Meldung unter der Rufnummer 07231 186-3211.

Benedikt Sengle, Pressestelle

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