PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Buntmetall-Diebstahl in Pforzheim: Zeugen gesucht!

Pforzheim (ots)

In die Lagerhallen eines Unternehmens im Gewerbegebiet "Buchbusch" eingedrungen sind noch unbekannte Einbrecher am Donnerstagabend.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich der oder die Täter zwischen 20:45 Uhr und 21:15 Uhr Zutritt zu dem Firmengelände. Ziel der Einbrecher waren Kabeltrommeln mit Buntmetall. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag.

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, um Meldung unter der Rufnummer 07231 186-3211.

Benedikt Sengle, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 13.04.2026 – 12:31

    POL-Pforzheim: (PF/CW) - Betrug durch falsche Bankmitarbeiter in zwei Fällen

    Pforzheim / Kreis Calw (ots) - Ein 63-jähriger Mann aus dem Landkreis Calw und eine 73-jährige Frau aus Pforzheim sind am vergangenen Freitag Opfer von Betrügern geworden, welche sich als Bankmitarbeiter ausgegeben haben. Nach bisherigem Kenntnisstand bekamen der Mann und die Frau jeweils Anrufe von vermeintlichen Mitarbeitern ihrer Bank. In beiden Fällen forderten ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 11:04

    POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Einbruch in Frisörgeschäft - Polizei sucht Zeugen

    Altensteig (ots) - Bislang unbekannte Täterschaft ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einen Frisörsalon eingebrochen und hat Bargeld und Haarschneidemaschinen mitgenommen. Bisherigen Ermittlungen zufolge drangen der oder die Täter zwischen Donnerstag, 18:00 Uhr, und Freitag, 8:30 Uhr, durch Aushebeln einer Schiebetüre in das in der Rosenstraße gelegene ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 10:35

    POL-Pforzheim: (FDS) Eutingen im Gäu - Pkw landet auf Dach

    Eutingen im Gäu (ots) - Stark alkoholisiert ist ein 28-jähriger VW-Fahrer in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der Landesstraße 360 verunfallt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Mann gegen 2:10 Uhr die Landesstraße 360 von Weitingen in Richtung Horb. Dabei kam er mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem Verkehrsschild. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren