Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Schömberg - Zeugenaufruf nach Hundebiss

Schömberg (ots)

Bereits am Freitag, den 27.03.2026, ist ein Mann durch einen Hundebiss am Schienbein verletzt worden.

Nach bisherigem Kenntnisstand saß der 65-Jährige gegen 17:30 Uhr auf einer Parkbank im Birkenweg in Schömberg, als ein bislang unbekannter Mann mit seinem Hund aus einem Feldweg kam. Der Hund rannte unvermittelt auf den 65-jährigen Mann zu und biss ihn in das rechte Schienbein. Auf den Vorfall angesprochen, tat der Hundehalter ihn als Bagatelle ab, nannte einen falschen Namen und lief anschließend weiter. Zur Behandlung seiner Wunde begab sich der GEschädigte in ein Krankenhaus.

Der Hundehalter wird als etwa 70-jähriger Mann, zwischen 170 cm und 175 cm groß, mit langen grauen Haaren beschrieben.

Sein Hund war relativ groß, hatte schwarz-weißes, langes Fell und lief an einer Schleppleine. Möglicherweise handelte es sich um einen Border Collie oder einen Berner Sennenhund.

Die Polizeihundeführerstaffel hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Hundehalter oder den Hund geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Calw unter der Rufnummer 07051 161-3511 zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

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