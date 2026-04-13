Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF/CW) - Betrug durch falsche Bankmitarbeiter in zwei Fällen

Pforzheim / Kreis Calw (ots)

Ein 63-jähriger Mann aus dem Landkreis Calw und eine 73-jährige Frau aus Pforzheim sind am vergangenen Freitag Opfer von Betrügern geworden, welche sich als Bankmitarbeiter ausgegeben haben.

Nach bisherigem Kenntnisstand bekamen der Mann und die Frau jeweils Anrufe von vermeintlichen Mitarbeitern ihrer Bank. In beiden Fällen forderten die Betrüger ihre Opfer auf, Buchungen durchzuführen. Die Betrogenen wurden veranlasst die Zahlungen über ihre Bank-App zu bestätigen. Der durch die Überweisungen entstandene Schaden beläuft sich in beiden Fällen auf rund 20.000 Euro.

Tipps Ihrer Polizei, wie Sie sich vor Telefonbetrügern schützen können:

- Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) heraus. - Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.

Wenn Sie bereits Opfer wurden:

- Trennen Sie Ihren Rechner vom Internet und fahren Sie ihn runter. Ändern Sie über einen nicht infizierten Rechner unverzüglich betroffene Passwörter. - Lassen Sie Ihren Rechner überprüfen und das Fernwartungsprogramm auf Ihrem Rechner löschen. - Nehmen Sie Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen auf, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind. - Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits getätigte Zahlungen zurückholen können. - Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Anna Schwalbe, Pressestelle

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