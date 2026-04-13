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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Einbruch in Frisörgeschäft - Polizei sucht Zeugen

Altensteig (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einen Frisörsalon eingebrochen und hat Bargeld und Haarschneidemaschinen mitgenommen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge drangen der oder die Täter zwischen Donnerstag, 18:00 Uhr, und Freitag, 8:30 Uhr, durch Aushebeln einer Schiebetüre in das in der Rosenstraße gelegene Geschäft ein. Neben mehreren Haarschneidemaschinen wurde auch die komplette Kassenschublade mit Bargeld entwendet. Der Diebstahlschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07452 9305-0 beim Polizeirevier Nagold zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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