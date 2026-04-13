Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Bad Wildbad (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 294 hat sich ein Motorradfahrer am Samstagnachmittag schwer verletzt und ist mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr der 55-Jährige mit seiner Honda auf der Strecke vom Kleinenzhof in Richtung Calmbach. Aus bislang unbekannter Ursache kam er in einer Kurve von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Leitpfosten und stürzte. Der Fahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde zur Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Straße rund eine Stunde voll gesperrt.

Melanie Konrad, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell