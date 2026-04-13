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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Eutingen im Gäu - Pkw landet auf Dach

Eutingen im Gäu (ots)

Stark alkoholisiert ist ein 28-jähriger VW-Fahrer in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der Landesstraße 360 verunfallt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Mann gegen 2:10 Uhr die Landesstraße 360 von Weitingen in Richtung Horb. Dabei kam er mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem Verkehrsschild. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen eine Steinwand, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien und wurde nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 28-Jährigen ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Neben einer Blutprobe musste der Fahrer auch seinen Führerschein abgeben.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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