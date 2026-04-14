Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mädchen in Bus belästigt: Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Eine Schülerin ist am Montagmorgen in einem Bus der Linie 16 im Stadtgebiet von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und unsittlich berührt worden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand bestieg die 14-Jährige den Bus um 8:23 Uhr in der Leopoldstraße um in Richtung Haidach zu fahren. Sie saß dabei im hinteren Bereich. Während der Fahrt wurde sie von dem Unbekannten angesprochen, der sich neben das Mädchen setzte und ihr Komplimente machte. Als er sie unsittlich berührte, wehrte sich die 14-Jährige und verließ den Bus.

Der Mann war zwischen 30 und 40 Jahre alt, hatte graue Haare und ein rundliches Gesicht, sprach Deutsch ohne Akzent und trug einen schwarzen Jogginganzug.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Mann geben können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

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