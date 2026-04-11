Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen
BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei verhindert Schleusung und beanzeigt Schleuser
Pasewalk / Pomellen / B113 (ots)
Ein 27jähriger Ukrainer wurde kurz nach Mitternacht durch eigene Kräfte nahe des Grenzzeichens 797 an der Bundesstraße 113 in der Nähe Pomellens als Fahrer eines PKW Audi mit polnischen geführten Kennzeichen angehalten und kontrolliert.
In unmittelbarer zeitlicher und örtlicher Nähe wurden zwei weitere Personen beobachtet.
In der Befragung gab der Ukrainer zu, die gesichteten Personen abholen zu wollen. Daraufhin wurde er vorläufig festgenommen und die Fahndung nach den Personen unter Mithilfe eines Polizeihubschraubers aufgenommen. Gegen 05:00 Uhr wurde unter Führung des Polizeihubschraubers ein afghanischer Staatsangehöriger (19 Jahre) durch eigene Kräfte der Bundespolizei in einem Waldstück nahe der B113, gegen 08:00 Uhr - ebenfalls mit Hilfe des PHS - der zweite Afghane (29) durch Einsatzkräfte zwischen Neu-Grambow und Grenzdorf in Gewahrsam genommen.
Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen u.a. der Anzeigenaufnahme wegen Verdacht der Einschleusung von Ausländern wurde der Ukrainer aus dem Gewahrsam entlassen, die beiden Afghanen über Pomellen nach Polen zurückgeschoben.
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Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer
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