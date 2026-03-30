Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen
BPOLI PW - GdpD POM: Randalierender Fahrgast im Regionalexpress
Pasewalk (ots)
Gestern, gegen 18:15 Uhr, wurde die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Pasewalk durch die Notfallleitstelle der DB AG in Berlin über zwei Personen im Regionalexpress 3315 von Stralsund nach Berlin informiert. Beide Personen verhielten sich aggressiv und vermutlich sind diese Personen auch nicht im Besitz eines gültigen Fahrscheins. Um 18:32 Uhr informierte die Notfallleitstelle die Inspektion, dass der gemeldete Regionalexpress am Bahnhof Jatznick steht, da eine Person am hinteren Teil des Zuges mehrere Scheiben zerschlagen haben soll. Die bereits alarmierten Einsatzkräfte der Bundespolizei aus Pasewalk verlegten daraufhin zum Bahnhof Jatznick unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten. Die Einsatzkräfte trafen um 18:43 Uhr am Bahnhof Jatznick ein und nahmen Kontakt mit dem Kundenbetreuer sowie dem Triebfahrzeugführer auf. Im letzten Wagon des Zuges wurde kurz darauf eine männliche Person festgestellt. Diese ging verbal aggressiv auf die eingesetzten Beamten zu und kam den Aufforderungen der Einsatzkräfte nicht nach. Als er versuchte nach einem Beamten zu greifen wurde er zu Boden gebracht und musste durch insgesamt 4 Beamtinnen und Beamte am Boden fixiert und gefesselt werden. Der Mann sperrte sich weiter aktiv gegen die Maßnahme. Bei dem Mann handelte es sich um einen 25- jährigen türkischen Staatsangehörigen. Er äußerte gegenüber den Beamten mehrfach: "ihr Hurensöhne" und "ich ficke euch". Die Beamten und der Beschuldigte erlitten keine Verletzungen. In Zugabteil wurden -6- Scheiben festgestellt, die mittels eines entwendeten Nothammers durch den Beschuldigten beschädigt worden waren. Zwei von den Scheiben waren gesprungen. Der Mann wurde zur weiteren Bearbeitung zur Dienststelle der Bundespolizei nach Pasewalk verbracht. Bei der Durchsuchung der Person / Sachen wurde ein gültiger türkischer Reisepass, ein türkischer Führerschein, eine Krankenkassenkarte sowie eine vorläufige Bescheinigung über die Aussetzung der Abschiebung aufgefunden. Die Duldung war aufgrund fehlender Heimreisedokumente erteilt worden. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person verlief positiv. Der Mann ist aktuell zur Ingewahrsamnahme durch die Polizei Berlin zum Zwecke der Zuführung zum ALEXIANER KRANKENHAUS HEDWIGSHÖHE ausgeschrieben. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Türke durch die Landespolizei MV in Gewahrsam genommen, da die Haft zur Sicherung der Abschiebung angestrebt wird. Gegen den Mann wird jetzt wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln, Gemeinschädliche Sachbeschädigung, Erschleichen von Leistungen, Beleidigung, Bedrohung und Duldungserschleichung ermittelt.
Der Regionalexpress 3315 konnte seine Fahrt Richtung Berlin mit 49 Minuten Verspätung fortsetzen.
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