Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Geldstrafe bezahlt

Pomellen (ots)

Ein 33- jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde gestern Nachmittag am ehemaligen Grenzübergang Pomellen aus Polen kommend, als Fahrer in einem PKW mit polnischer Zulassung angehalten und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine aktuelle Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Dortmund zur Festnahme/Strafvollstreckung wegen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz. Der Mann zahlte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1500,- EUR sowie 89,50 EUR Verfahrenskosten und wendete damit eine 25- tägige Ersatzfreiheitsstrafe ab. Nach Zahlung der Geldsummen wurde die Weiterreise gestattet.

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