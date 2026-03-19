Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Vermögensabschöpfung

Pomellen (ots)

Ein 34- jähriger Pole wurde gestern Nachmittag im Rahmen der Wiedereinführung der Grenzkontrollen auf der BAB 11, am ehemaligen Grenzübergang Pomellen, als Fahrer eines KFZ mit polnischer Zulassung festgestellt und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung des Mannes ergab eine Ausschreibung durch die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg zur Vermögensabschöpfung wegen Betruges. Bei der Kontrolle gab der Mann an 3000 EUR an Barmitteln mitzuführen. Laut des Strafbefehls der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg fordert das Land Mecklenburg/Vorpommern derzeit einen Betrag in Höhe von 14107,22 EUR. Es können auch Teilbeträge gepfändet werden. In diesem Fall wurden erst einmal 2800 EUR gepfändet, 200 EUR wurden als Selbstbehalt belassen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen konnte der Pole seine Reise fortsetzen.

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