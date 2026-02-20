Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Bundespolizei stellt Soft-Air-Waffe sicher
Kehl (ots)
Bundespolizisten stellten bei einem französischen Staatsangehörigen eine Soft-Air-Waffe sicher.
Am 19. Februar 2026 wurde ein 26-jähriger französischer Staatsangehöriger im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen an der Kontrollstelle am Grenzübergang Kehl-Europabrücke überprüft. Bei der anschließenden Durchsuchung seines Fahrzeugs wurde eine unverschlossene Soft-Air-Waffe im Kofferraum aufgefunden. Es bestand der Verdacht eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.
