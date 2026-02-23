PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Bochum

FW-BO: Feuerwehr beendet Einsatz im Elektrofachhandel nach rund dreieinhalb Stunden

Bochum (ots)

Nach dem Brandereignis im Kortumhaus in der Bochumer Innenstadt konnte der Feuerwehreinsatz nach gut dreieinhalb Stunden beendet werden.

Zur Beseitigung der großen Wassermengen aus der ausgelösten Sprinkleranlage setzten zwei Löscheinheiten der Freiwilligen Feuerwehr - die Einheiten Altenbochum und Bochum-Mitte - insgesamt zwei Wassersauger ein. In mehreren Stockwerken des Elektrofachhandels wurde das eingedrungene Wasser abgesaugt.

Nachdem die Maßnahmen zur Schadensbekämpfung abgeschlossen waren, wurde die Einsatzstelle an einen Verantwortlichen der Firma übergeben. Insgesamt waren knapp 50 Einsatzkräfte vor Ort. Die Berufsfeuerwehr wurde dabei durch 25 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bochum
Pressestelle
E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de
Telefon: 0234 9254-978
Verfasser: Simon Heußen
https://www.bochum.de/Feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell

