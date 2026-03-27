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POL-WI: Sattelzug verursacht größeren Leitplankenschaden auf der A66 bei Wiesbaden
Wiesbaden (ots)
Am Donnerstag, den 26.03.2026 ereignete sich gegen 18:40 Uhr auf der A66 zwischen den Anschlussstellen Erbenheim und Nordenstadt in Fahrtrichtung Frankfurt ein Verkehrsunfall mit einem aus Litauen stammenden Sattelzug. Zunächst verlauteten Meldungen, dass der aus der Ukraine stammende Fahrer am Steuer einen Kollaps erlitt und durch das Eingreifen eines anderen Verkehrsteilnehmers durch Ausbremsen auf dem Standstreifen gestoppt werden konnte, bewahrheiteten sich nicht. Der 53-jährige Fahrzeugführer kam aus eigenem Verschulden nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte ca. 80 Meter Außenschutzplanke und kam auf dem Standstreifen zum Stillstand. Als Rettungskräfte vor Ort eintrafen, klagte der Fahrer über Übelkeit. Daher wurde er im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Dies konnte er jedoch kurze Zeit später wieder verlassen. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000EUR geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es zu kurzfristigen Verkehrsstörungen.
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