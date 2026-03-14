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PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Unfallflucht auf der BAB 3 mit leicht verletzter Person Höhe Medenbach - Unfallverursacher in Montabaur gestellt

Wiesbaden (ots)

(vF) Am Samstagvormittag gegen 10:30 Uhr kam es auf der BAB 3 in der Gemarkung Wiesbaden zwischen dem AK Wiesbaden und der Tank- und Rast-Anlage Medenbach zu einer Verkehrsunfallflucht bei der eine Person leicht verletzt wurde. Der aus Köln stammende 39-jährige Fahrer eines Kleintransporters befuhr auf der BAB 3 kurz vor der TuR Medenbach-Ost in Richtung Köln den linken Fahrstreifen, um einen auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden Pkw zu überholen. Eine dahinter fahrende 55-jährige Fahrerin aus Künzelsau fuhr auf dem mittleren Fahrstreifen rechts an dem Kleintransporter vorbei, um sich vor diesem auf die linke Fahrspur einzuordnen. Beim Einscheren nach links drängte sie hierbei den Kleintransporter nach links ab und dieser prallte in die Mittelschutzplanke. Die Mercedes-Fahrerin lenkte ihr Fahrzeug zurück nach rechts und touchierte den Kleintransporter nicht. Danach fuhr der Mercedes weiter auf die TuR Medenbach-Ost. Nachdem sie dort von einem Unfallzeugen angesprochen wurde, gab sie an nichts mit dem Unfall zu tun zu haben und weiter nach Köln zu müssen. Im Anschluss setzte sie ihre Fahrt fort ohne den Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Durch die Autobahnpolizei Montabaur konnte die Flüchtige im Rahmen der Fahndung nach dem Mercedes gestoppt werden. Ihr wurde der Vorwurf der Verkehrsunfallflucht eröffnet und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden wurde ihr Führerschein eingezogen.

Weitere Zeugen des Unfalles werden gebeten sich unter der 0611 345 4140 bei der Autobahnpolizei Wiesbaden zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Polizeiautobahnstation Wiesbaden
Wildsachsener Straße 1
65207 Wiesbaden-Medenbach
Kommissar vom Dienst
Telefon: 0611 / 345-4140
Fax: 0611 / 345-4109
E-Mail: kvd.westhessen.dvs.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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