PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++ Falschfahrerin auf der A 671: Zeugenaufruf +++ Lkw-Fahrer mit über zwei Promille aus dem Verkehr gezogen +++

Wiesbaden (ots)

Falschfahrerin auf der A 671

Ort: BAB 671, Richtungsfahrbahn Wiesbaden zwischen Ginsheim-Gustavsburg und Mainz-Kastel Zeit: Sonntag, 15.03.2026, 17:30 Uhr

(Kn) Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten über Notruf einen blauen BMW mit Wiesbadener Kennzeichen, der den oben genannten Streckenabschnitt der A 671 entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung und hoher Geschwindigkeit befuhr. Umgehend wurden Streifen der Polizeipräsidien Westhessen, Südhessen und Mainz (Rheinland-Pfalz) zur Fahndung entsandt. Hinter dem Steuer des BMW habe eine Frau gesessen, scheinbar mit blonden Haaren, bzw. heller Haarfarbe. Möglicherweise habe der Pkw gegen 17:40 Uhr kurzzeitig im Bereich der Anschlußstelle Ginsheim-Gustavsburg (Kreis Groß-Gerau) gestanden, konnte durch Polizeikräfte dort aber auch nicht mehr angetroffen werden. Weitere Merkmale zum Fahrzeug und zur Fahrerin sind derzeit nicht bekannt.

Zeugen und mögliche Geschädigte, die durch Fahrmanöver des BMW gefährdet worden sein könnten, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 - 345 4140 in Verbindung zu setzen.

Sprinter-Fahrer mit über zwei Promille unterwegs

Ort: BAB 671, stadtauswärts Fahrtrichtung Darmstadt, Höhe Anschlußstelle Mainz-Kastel Zeit: Sonntag, 15.03.2026, 16:55 Uhr

(Kn) Einer aufmerksamen Streife der Autobahnpolizei Wiesbaden fiel zur genannten Zeit ein Kleintransporter mit unsicherer Fahrweise auf, den sie aufgrund dessen einer Kontrolle unterziehen wollten. Da dieser an der Anschlußstelle Mainz-Kastel die Autobahn verließ, hielten die Streife den sogenannten "Sprinter" in einem Gewerbegebiet in Kastel an. Der Fahrer zeigte im Gespräch mit den Beamten deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung. Ein von ihm auf freiwilliger Basis absolvierter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der in Rheinland-Pfalz ansässige Mann musste die Streife für eine Blutentnahme auf die Wache begleiten und seinen Führerschein abgeben. Im Anschluss daran wurde er wieder entlassen.

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