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PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Ermittlung der Falschfahrerin vom 15.03.2026 auf der A671 bei Hochheim

Wiesbaden (ots)

(Sc) Die Falschfahrerin vom Sonntag, 15.03.2026, um 17:30 Uhr auf der BAB 671, Richtungsfahrbahn Wiesbaden, zwischen Ginsheim-Gustavsburg und Mainz-Kastel konnte ermittelt werden.

Durch Ermittlungen hiesiger Dienststelle, hier insbesondere durch Auswertung der zur Verfügung gestellten Dashcam-Aufnahmen und der Aussagen von Zeugen, konnte die Falschfahrerin vom 15.03.2026 ermittelt werden. Es handelte sich um eine 69-jährige Wiesbadenerin. Die Falschfahrt vom Sonntag begründete sich auf medizinische Probleme der Wiesbadenerin.

Die Polizei bedankt sich für die zahlreichen Zeugenmeldungen, die zur Aufklärung des Sachverhaltes führten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Polizeiautobahnstation Wiesbaden
Wildsachsener Straße 1
65207 Wiesbaden-Medenbach
Kommissar vom Dienst
Telefon: 0611 / 345-4140
Fax: 0611 / 345-4109
E-Mail: kvd.westhessen.dvs.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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