Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannte beschmieren Fußweg im Pforzheimer Stadtgarten. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise entgegen!

Pforzheim (ots)

Bislang unbekannte Täter beschmierten vermutlich über die Nachtzeit einen Fußweg im Stadtgarten mit fremdenfeindlichen Schriftzügen und einem Zeichen.

Nach derzeitigem Stand bemerkte ein Zeuge am 17.4.26, gegen 6:45 Uhr Farbschmierereien im Bereich zwischen einem Spielplatz und einem Springbrunnen im Stadtgarten Pforzheim. Mutmaßlich mit Kreide wurde ein größeres Hakenkreuz und zwei fremdenfeindliche Schriftzüge auf den Boden aufgebracht.

Nach Bekanntwerden und der erfolgten Spurensicherung wurden die Aufschriebe zügig mittels Wasser vom Laufweg entfernt.

Die Kriminalpolizeidirektion in Calw hat die Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen und Volksverhetzung aufgenommen.

Zeugen werden gebeten sich bei dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 07231 186 4444 zu melden.

Benjamin Koch, Pressestelle

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