Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Ohne Führerschein vor der Polizei geflüchtet - Zeugen gesucht!

Pforzheim (ots)

Ein 25-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag versucht, sich in Pforzheim einer Polizeikontrolle zu entziehen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand beabsichtigten Polizeibeamte gegen 15:20 Uhr einen BMW-Fahrer in der Stuttgarter Straße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Anstatt anzuhalten, beschleunigte der Fahrer sein Fahrzeug jedoch abrupt und bog in die Reutlinger Straße ab. Nach kurzer Zeit gelang es den Beamten schließlich, den Flüchtenden einer Kontrolle zu unterziehen.

Dabei kam schnell der Grund für sein Verhalten ans Licht: Der 25-Jährige besitzt keinen Führerschein. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Insbesondere wird ein Passant gesucht, der das Geschehen im Einmündungsbereich Stuttgarter/Reutlinger Straße beobachtet hatte und bereits vor Ort war.

Hinweise werden unter der Rufnummer 07231 186-3111 entgegengenommen.

Benedikt Sengle, Pressestelle

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