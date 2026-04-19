Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Alkoholisiert auf dem Dach gelandet

Ölbronn-Dürrn (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Pkw kam es am Sonntag gegen 17:18 Uhr auf der K4525 bei Dürrn. Der 38 jährige Fahrer eines Skoda fuhr von Dürrn kommend Richtung Kieselbronn. In einer Linkskurve kam er nach rechts in den Grünstreifen und übersteuerte das Fahrzeug, woraufhin sich dieses überschlug und außerhalb der Fahrbahn auf dem Dach landete. Der allein im Pkw befindliche Fahrer erlitt hierbei eine Kopfplatzwunde welche im Krankenhaus behandelt werden musste. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde beim Fahrer ein Atemalkoholgehalt von über 1,7 Promille festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Er gelangt wegen Straßenverkehrsgefährdung zur Anzeige, sein Führerschein wurde einbehalten. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 35000 EUR.

Jörg Uthgenannt

Führungs- und Lagezentrum

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