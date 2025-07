Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Beschädigung eines Weidezauns

Marienhausen (ots)

In der Zeit vom 06.07.2025, 18:00 Uhr und 07.07.2025 21:00 Uhr, kam es durch bislang unbekannte Täter zu einer (wiederholten) Sachbeschädigung auf dem Marienhof in Marienhausen. Dabei wurde ein Zaun einer Pferdekoppel unweit der Kreisstraße 135 mutwillig beschädigt. Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 952 0 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell